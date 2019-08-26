دفاع البرلمان يتهم الإخوان بتسريب امتحانات الشهادة الثانوية

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استيائها من تسريب امتحانات الشهادة الثانوية في المنطقة الغربية.

واتهم رئيس اللجنة طلال الميهوب في بيان له “جماعة الإخوان المسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس.. بتسريب امتحانات الشهادة الثانوية” بشكل ممنهج.

وطالب الميهوب “مكتب النائب العام بتحمل المسؤولية كاملة في إصدار أوامر القبض على المتورطين في هذه الجريمة” مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لا تملك حصانة دستورية.

وكانت انباء ترددت حول تسريب امتحانات الشهادة الثانوية وأنها موجودة على بعض المواقع الالكترونية.

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