الحكم المحلي يبحث مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي هذه الموضوعات

عقداليوم الاثنين مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي اجتماعا مع ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بحضور أعضاء اللجنة الفنية القطاعية والتي تضم ممثلين عن وزارات التخطيط، الصحة، التعليم، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الاجتماع تناول سُبل وآلية تنفيذ مشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بطريقة تضمن التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية “البلديات”.

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