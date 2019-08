قوات الجيش الوطني تعلن سيطرتها على مناطق الكليبه ويني وزير وبوزيان والمغاربة في مدينة غريان

