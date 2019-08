أعلنت غرفة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش عن تدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير بضربة جوية.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ” قوات الجيش تتقدم في غريان وسط هروب من الميليشيات”.

