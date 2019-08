المتوسط:

أفادت قناة العربية الإخبارية بأن حكومة الوفاق الوطني قررت إرسال تعزيزات إلى غريان لوقف تقدم قوات الجيش .

وكان الجيش قد أعلن تقدم قواته في مدينة غريان وقرب إعلان سيطرته على المدينة.

