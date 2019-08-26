داخلية الوفاق تبحث تشكيل لجنة خاصة بالتوعية داخل المدارس

عـقد الـيوم الاثـنين الاجتماع الأول لـمكتب حـماية الـطفل والأسـرة بـوزارة الـداخلية بـحضور رئـيس الـمكتب مـقدم زيـنب إبـراهيم وعـدد مـن أعـضاء الـمكتب وذلك لـمناقشة تـشكيل لـجنة خـاصة بـالتوعية داخـل الـمدارس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماعالـذي عـقد بـمقر الـوزارة بالعاصمة طرابلس مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـمتعلقة بـالتوعية داخـل الـمؤسسات الـتعليمية مـنها أثـر الـتقنية عـلى نـفوس الأطـفال والـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية والـعنف ضـد الأطـفال بـالإضافة إلـى الـتوعية الـدينية والأنـشطة الـرياضية داخـل هـذه الـمؤسسات مـما يـساعد فـي خـلق بـيئة آمنة ومـشجعة لـلأطفال داخـل مـدارسهم.

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