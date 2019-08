افتتاح فرعين جديدين لمنظمة خريجي الأزهر في ليبيا

المتوسط:

افتتح فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا مكتبين فرعيين جديدين في “وادي البوانيس” و”وادى الحياة ” بالجنوب الليبي تحقيقاً لانتشار فروع المنظمة، في كل أنحاء ليبيا والوصول لجميع الأزهريين والمسلمين بالمنطقة، والاستفادة المثلى من أنشطة وفاعليات المقر الرئيسي بالقاهرة ودولة ليبيا.

وأشاد الجميع بالدور الكبير الذى يلعبه الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا في تأهيل الأئمة والخطباء والرفع من قدراتهم لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.

تم تكليف الشيخ أحمد عبيده، رئيس مكتب الأوقاف بالبلدية برئاسة مكتب بلدية وادى البوانيس والشيخ خير الله الزين رئيس مكتب الزكاة بالبلدية وهم من خريجي الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن فرع المنظمة بليبيا يتبع له ثماني مكاتب فرعيين بليبيا في مناطق ” البيضاء، طرابلس، العجيلات، وادي الشاطئ، وادى عتبه، مرزق، وادى الحياة ، وادى البوانيس ” ويقع المقر الرئيسي لفرع ليبيا في منطقة سبها .

