عاجل – طرابلس غريان

اكدت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الليبي تتقدم بمحوري السبيعة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس ومنطقة الهيرة التابعة لغريان.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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