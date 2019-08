المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

وشهد اللقاء تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وايضاً الدولية سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ علي المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.

The post “السيسي” يتفق مع “ماكرون” على ضرورة القضاء على الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية