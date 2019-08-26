صيانة لكافة أقسام مركز بنغازي الطبي

أفاد مدير عام مركز بنغازي الطبي بأن الدور الخامس في البرج الثالث من المستشفى قد أجريت له عملية صيانة بالمجهودات الذاتية حيث تمّت صيانته بالكامل من الأضرار التي لحقت به نتيجة القذائف أثناء أحداث بنغازي

وتمت أعمال الصيانة عبر طلاء الدور بالكامل كما سيوفر له خلال الأيام القليلة القادمة بعض التجهيزات الطبية واللوازم الصحية، وبذلك سيتم فصل قسم أمراض الدم عن قسم الأورام.

وفي سياق متصل كشفت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، عن حصول مركز بنغازي الطبي، على جهاز رنين مغناطيسي، بأحدث التقنيات، وأن العمل على تركيبه يستغرق مدة عشر أيام ليكون بذلك جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد العامل بالمستشفيات العامة حسب تصريح العريبي.

وأوضحت العريبي، أن الجهاز سيتم تشغيله واستقبال الحالات المرضية، في الفترة الصباحية والمسائية بالمركز.

كما يشهد المركز الطبي ضمن خطة التصليحات والتطوير الجارية حاليا العمل على إصلاح التكييف المركزي والمكون من ثلاثة محركات ضخمة (الشيلار) يعمل منها حاليا محرك واحد بينما هناك محركين خارج الخدمة، بسبب انتهاء العمر الافتراضي للمحركات التي تم تركيبها في السبعينيات.

وتتم أعمال الصيانة بالتعاون مع قاعدة بنينا الجوية التي أبدى العاملون فيها استعدادهم للقيام بالإصلاحات والصيانات اللازمة لهذه المحركات لوجود تشابه كبير بينها وبين محرك الطائرة.

وبين المركز أنه قد تعاقد مع القاعدة على صيانة المحرك الأول بمبلغ 173ألف دينار، وقد تم تسليم المحرك للقاعدة الجوية على أن يكون جاهزا للعمل في غضون ثلاثين يوما

كما أفاد المركز بأنه يجري العمل على إصلاح المصاعد وصيانتها حيث تم تصليح 22 مصعدا على أن يتم استكمال صيانة كامل المصاعد لتصبح 48 مصعدا في الخدمة.

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