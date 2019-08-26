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الملف الليبي يجمع ترامب والسيسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي مستجدات الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا.

ونشر حساب البيت الأبيض على تويتر تغريدية مقتتضبة أشار فيها إلى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين في قمة الدول السبع المقامة في فرنسا مضيفاً أن الرئيسين عبروا عن دعمهم المشترك لدولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية وقادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع مواطنيها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بحث ملف الأزمة الليبية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ناقشا قضايا أمنية عالمية ذات اهتمام مشترك أبرزها أزمة إيران المُشتعلة وتوترات هونغ كونغ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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