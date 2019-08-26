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بحث المشاركة الليبية في “جيتكس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي جميع منتسبيها لتنظيم وفد لزيارة معرض جيتكس والذي سيقام في الفترة من السادس حتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم فعالية “جيتكس لنجوم المستقبل” والتي ستقوم بدورها بتسليط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا .

يشار الى أن جيتكس من أكبر المعارض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يُقدم للمورّدين العالميين فرصة مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 168.8 مليار دولار العام المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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