بحث المشاركة الليبية في “جيتكس”

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي جميع منتسبيها لتنظيم وفد لزيارة معرض جيتكس والذي سيقام في الفترة من السادس حتى العاشر من شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم فعالية “جيتكس لنجوم المستقبل” والتي ستقوم بدورها بتسليط الضوء على الشركات الناشئة في عالم التكنولوجيا .

يشار الى أن جيتكس من أكبر المعارض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يُقدم للمورّدين العالميين فرصة مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 168.8 مليار دولار العام المقبل.

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