بلدية بنغازي تتخذ حزمة من الإجراءات لإزالة العوائق من الشوارع

بنغازي 26 أغسطس 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، اجتماعًا ضم مُدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

هذا وناقش المهندس الصقر عمران بوجواري خلال الاجتماع عقده أمس الأحد، رئيس لجنة إزالة المباني المخالفة للمخطط العام المعتمد، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير المكتب الخاص لرئيس المجلس التسييري، والمُراقب المالي بالبلدية، آلية اتخاذ حزمة من الإجراءات حيال حل مشكلة المختنقات العاجلة في الطُرق والشوارع، والمُتمثلة في فتح مسار شارع الكويت بالكامل، من الطريق الدائري الرابع حتى الدائري الخامس.

كما بحث المهندس الصقر عمران بوجواري آلية إزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع، بما في ذلك معارض بيع السيارات التي يتم عرضها على مسار تنفيذ المشروع، وعلى أرصفة المُشاة والمُسطحات الخضراء، وفي الحدائق العامة، وإزالة المظاهر التي تُعيق حركة السير على الطُرقات والأرصفة العامة، مثل شاحنات النقل الثقيل والتي تشوه المظهر العام، كأعمدة الإنارة، وأعمدة الإشارات المُرورية، والأسوار المرنة المُتهالكة، على أن يتم استبدالها، إضافة إلى إزالة لافتات الدعاية والإعلان غير المُرخصة، وبقايا الأشجار المُتهالكة، وكل ما يُعيق الرؤية في الطُرق والشوارع.

كما تم مناقشة محطات بيع مواد البناء من الرمل والحصى، وغيرها الواقعة بمحاذاة الطُرقات الرئيسية، واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين، لممارسة أنشطة اقتصادية غير مُرخصة، وذلك في عمل مُشترك ما بين بلدية بنغازي ومديرية أمن بنغازي، وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، وجهاز الحرس البلدي، ولجنة الإزالة.

والجدير بالذكر، إن بلدية بنغازي سبق لها وأن أصدرت عديد من الإعلانات والمُخاطبات التي تُطالب فيها مُزاولي الأنشطة الاقتصادية المُختلفة، بإزالة هذه العوائق والمظاهر التي تُسيء للمظهر العام للمدينة، وتُعيق حركة السير، وتُعرقل تنفيذ المشاريع، ولكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة من قبل البعض.

وكانت بلدية بنغازي قد أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال الإزالة بقوة القانون، ومُصادرة المواد المعروضة للبيع بالمخالفة، وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وطالبت بلدية بنغازي، كافة المواطنين بضرورة التعاون التام مع الأجهزة الضبطية المُختصة، حيث إن الهدف هو خدمة المدينة وأهلها. (وال- بنغازي) ر ت

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