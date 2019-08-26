القوات المسلحة تتجه لإعادة السيطرة على غريان

غريان-العنوان

تواصل القوات المسلحة تحقيق تقدمات جديدة في إطار عملياتها العسكرية في ضواحي غريان، حيث استطاعت اليوم الإثنين السيطرة على عدة مناطق.

وأفادت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تتجه إلى وسط غريان لاستعادتها من المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق التي بسطت نفوذها عليها منذ أواخر يونيو الماضي.

وأكدت المصادر، أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة للميليشيات في منطقة بوزيان.

كما أكدت سيطرة وحدات من القوات المسلحة على منطقتي الصلاحات ومروان الواقعتان في ضواحي غريان.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن القوات المسلحة أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة غريان وذلك بعد بسطت سيطرتها على كل من المغاربة ووادي التفاح الكشالفة وتغرنة، والأخيرة تقع على نحو 9 كيلومترات جنوبي غريان

ونفذ سلاح الجو سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع للمليشيات في مناطق مختلفة شمال غريان.

وأظهرت صور تحصلت العنوان عليها تصاعد الدخان الأسود في عدة مواقع جراء استهدافها من قبل سلاح الجو.

وسبق هذا التقدم سيطرة القوات المسلحة على على بوابة “غوط الريح” الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غريان.

وجاءت السيطرة عليها خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية