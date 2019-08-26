تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بطرابلس

قام قسم الصرف الصحي بمكتب خدمات غرب طرابلس بتنظيف وتسليك الخط الرئيسي لتصريف مياه الامطار الممتد من أمام مصيف السندباد والكلية العسكرية سابقا وحتى المخرج المحادى للوادي.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن عملية التنظيف جرت بالتعاون بين قسم الصرف الصحي بمكتب خدمات غرب طرابلس وقسم الحركة والنقل بمكتب الخدمات استعدادا لاستقبال موسم الأمطار

وأوضحت المديرية أن مكتب خدمات غرب طرابلس قام بحملة تنظيف لغرف مياه الأمطار داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

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