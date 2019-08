مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي يناقش مشاكل السجل المدني الابيار

المتوسط

ناقش مدير مصلحة الاحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي اليوم الإثنين مع أمين مكتب إصدار الابيار مشاكل التي يعاني منها السجل المدني الابيار.

وتطرق مدير الفرع -خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة- إلى غياب الموظفين التابعين للسجل المدني الابيار، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الموظفين بالحضور أثناء الدوام الرسمي وفقا للقانون المعمول به.

وأكد مدير الفرع بأن إدارة الفرع لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتغيبين عن العمل، مشيرا إلى أن الإدارة بصدد تشكيل لجنة متابعة لكافة السجلات ومن بينها السجل المدني الابيار.

وأوضح عقيد أسامة الدرسي بأن المرحلة المقبلة ستشهد السجلات تطورا في تهيئة الموظفين بإعطائهم دورة في فن التعامل مع الجمهور وكيفية استخدام الحاسب الالي وكذلك دورات في الادارة.

