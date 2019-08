استعدادات لافتتاح العناية المركزة بمستشفى الهواري

المتوسط

قام رمضان الدرسي مدير ادارة الشؤون الادارية و الخدمات بمستشفى الهواري العام بنغازي المكلف بمتابعة أعمال تجهيز العناية المركزة بالمستشفى بالمعدات الطبية .

يأتي ذلك استعدادا لافتتاح العناية المركزة بالفترة القادمة القريبة من اجل تخفيف الحمل على المستشفيات و المراكز الطبية التخصصية العاملة ببنغازي.

ويجري العمل تحت إشراف وليد ماضي مدير ادارة تجهيز المعدات والمستلزمات الطبية والمهندس اشرف الساحلي رئيس قسم صيانة المعدات الطبية والمهندس احمد مازك احد المهندسين بإدارة المعدات الطبية بالمستشفى .

