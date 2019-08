الاجتماع الأول لمكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الـداخلية

المتوسط

عـقد صـباح الـيوم الاثـنين الاجـتماع الأول لـمكتب حـماية الـطفل والأسـرة بوزارة الـداخلية بحكومة الوفاق، بـحضور رئـيس الـمكتب مـقدم “زيـنب إبـراهيم” وعـدد مـن أعـضاء الـمكتب, وذلك لـمناقشة تـشكيل لـجنة خـاصة بـالتوعية داخـل الـمدارس.

كـما تـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـمقر الـوزارة بـطرابلس مـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـمتعلقة بـالتوعية داخـل الـمؤسسات الـتعليمية مـنها “أثـر الـتقنية عـلى نـفوس الأطـفال , والـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية , والـعنف ضـد الأطـفال” بـالإضافة إلـى الـتوعية الـدينية والأنـشطة الـرياضية داخـل هـذه الـمؤسسات, مـما يـساعد فـي خـلق بـيئة أمـنية ومـشجعة لـلأطفال داخـل مـدارسهم.

