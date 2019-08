داخلية الوفاق تدعو لإعداد برامج توعوية للتصدي للمخدرات

المتوسط

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كـافة الـمؤسسات الـتعليمية والإعـلامية عـلى إعـداد وتـصميم الـبرامج الـتوعوية والـثقافية والـوقائية، للـتصدي لآفـة المخدرات، ومـعالجة وإيـجاد الـطرق الـسليمة لـتفادي الـوقوع الـمبكر فـي شـباكها، ومـجابهة خـطر الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية، بـالإضافة عـلى فــتح فـرص للـنقاشات الأسـرية حـول هـذا الـموضوع، وبـالأخص الـبرامج الـتي تـختص بـالأطفال، لـتعزيز الـعادات الـجيدة لـديهم.

كـما حثت الوزارة أولـياء الأمـور، على الـعمل جـنباً لجنب مـع كـافة الأجـهزة الـمعنية، والـتعاون والـتواصل مـعها، وذلك بـالتبليغ عـن كـافة الـظواهر الـهدامة والـسلبية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل عـبر أجـهزتها الأمـنية والـشرطية، والإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية، على الـتصدي وبـكل قـوة لـهذه الآفـة الـتي بـاتت تـعصف بـمجتمعنا، وتـكسر عـصب شـبابنا، وتـجتاح مـؤسساتنا الـتعليمية والـخدمية، وتـهدم اقـتصادنا الـوطني.

