المتوسط

ناقش رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بمكتبه اليوم الاثنين، سبل عودة شركة هاليبرتون لنشاطها، واستئناف أعمالها بالشركة في مجال الخدمات النفطية.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع كولبي فيوزر نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا، جرى خلاله تأكيد الشركة على عزمها المشاركة في الأعمال بالشركة بعد أن أصبح الوضع في أماكن نشاط شركة الخليج العربي للنفط آمناً ومستقراً، حيث اتخذت الترتيبات لعودة نشاطها واستكمال توريد المعدات المتعلقة بالعمل خلال شهر أكتوبر القادم، كما سيتم افتتاح مكتب للشركة بمدينة بنغازي خلال الفترة القادمة.

The post شركة الخليج العربي تبحث عودة شركة هاليبرتون لنشاطها في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية