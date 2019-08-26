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قنونو: تمكننا من دحر قوات حفتر خارج غريان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى الناطق باسم مسلحي الوفاق عقيد طيار محمد قنونو بأن قواتهم تمكنت من اخراج القوات المسلحة من مدينة غريان.

قنونو أضاف بحسب المكتب الاعلامي لـ”عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي بأن من وصفهم بـ”قوات حفتر” قامت بمحاولة يائسة للتقدم باتجاه غريان بغطاء جوي ، زعماً بان هذا التقدم للقوات المسلحة يأتي كمحاولة لتحقيق نصر وهمي حسب تعبيره.

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي قد اعلنت اليوم تقدم الوحدات العسكرية في كل المحاور في طرابلس بالتزامن مع تقدم وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غريان وقرب السيطرة عليها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت مازلت تكذب ياتيس انت من اول معركة طرابس تردد تم دحر قوات حفتر فى وقت نرى فيه دحر المليشيات متى تكبر ياقنونو الكل يسخر منك فانت تافه وامعة اكثر مما كان يتصور الجميع فغريان سيعلن تحريرها بالكامل خلال ساعات مع سحق كل ما بها من خوان فكر فى دحر المليشيات القادم فى العزيزية ثم الزاوية ولو كان عندك ذرة عقل كنت تدحر مخك النونو بطلقة مسدس وتتخلص من الغباوة

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  • غبى منه فيه انتهى الدرس فى غريان بسحق الاخوان وتطهير المدينة من شر ما خلق قضى الامر انتظر تطهير مدينة اخرى بابومخ مدحور مدحور ياولدى

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