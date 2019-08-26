“الأمان” يرفع سقف السحب لـ50 ألف دينار أسبوعيا

أعلن مصرف الأمان اليوم الاثنين، رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد”، إلى 50 ألف دينار أسبوعيا في جميع فروعه مع قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

وأضاف المصرف، في تصريح نشره بصفحته في “فيسبوك”، أن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM سيرتفع إلى 2000 دينار، 1000 دينار بواسطة البطاقة المحلية و1000 دينارعبر خدمة السحب بدون بطاقة الـ”كاردليس” الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة “أمان موبايل”.

الجدير بالذكر أن المصرف كان قد رفع قبل أسابيع سقف السحب الأسبوعي إلى 30 ألف دينار في جميع فروعه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية