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“الأمان” يرفع سقف السحب لـ50 ألف دينار أسبوعيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان اليوم الاثنين، رفع سقف السحب المحلي بصك أو بشيك شباك “قيد”، إلى 50 ألف دينار أسبوعيا في جميع فروعه مع قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

وأضاف المصرف، في تصريح نشره بصفحته في “فيسبوك”، أن سقف السحب اليومي من الصرّاف الآلي ATM سيرتفع إلى 2000 دينار، 1000 دينار بواسطة البطاقة المحلية و1000 دينارعبر خدمة السحب بدون بطاقة الـ”كاردليس” الموجودة في تطبيق الصيرفة المباشرة “أمان موبايل”.

الجدير بالذكر أن المصرف كان قد رفع قبل أسابيع سقف السحب الأسبوعي إلى 30 ألف دينار في جميع فروعه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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