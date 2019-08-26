غرفة عمليات الكرامة تؤكد تقدم الجيش نحو وسط غريان

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن سيطرة الجيش على مواقع عديدة في غريان ومحيطها، وأكد المركز في بيان له اليوم أن القوات المسلحة تتقدم نحو وسط المدينة.

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