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غرفة عمليات الكرامة تؤكد تقدم الجيش نحو وسط غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن سيطرة الجيش على مواقع عديدة في غريان ومحيطها، وأكد المركز في بيان له اليوم أن القوات المسلحة تتقدم نحو وسط المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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