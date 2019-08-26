غرفة عمليات الكرامة تؤكد تقدم الجيش نحو وسط غريان

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن سيطرة الجيش على مواقع عديدة في غريان ومحيطها، وأكد المركز في بيان له اليوم أن القوات المسلحة تتقدم نحو وسط المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
القوات الجوية : لن نسمح بأي قوات تحاول الهروب من غريان
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الجيش يقترب من السيطرة على غريان
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
“الأمان” يرفع سقف السحب لـ50 ألف دينار أسبوعيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الحرس البلدي يحبط محاولة لتهريب أسطوانات غاز الطهي شرق أجدابيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك