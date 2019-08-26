اجتماع طارئ في سرت لبحث أزمة نقص المياه

عقد اليوم الاثنين في سرت اجتماع طارئ ضم مسؤولين من المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي ولجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وشركة المياه والصرف الصحي لبحث أزمة نقص المياه في البلدية وخزان القرضابية نتيجة توقف ضخ المياه من خزان أجدابيا الرئيسي.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «تشكيل وفد اجتماعي وفني للذهاب إلى المنطقة الشرقية للقاء المسؤولين هناك والتباحث معهم بشأن معاناة سكان سرت جراء شح المياه ونقصها بخزان القرضابية الذي تعرض للجفاف».

وأضاف الأميل أنه جرى الاتفاق أيضًا على «تكليف قوة عسكرية وفريق فني من جهاز النهر الصناعي وشركة المياه لمتابعة الاعتداءات على مسارات خطوط منظومة النهر فيما يخص الوصلات غير الشرعية، وكذلك التواصل مع الجهاز التنفيدي للنهر بالمنطقة الشرقية للإسراع بوضع آلية لفتح وصخ المياه تجاه سرت».

شارك في الاجتماع عضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، مفتاح مرزوق، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، المهندس مصطفى الشاوش، ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية المهندس منصور دلة، ومراقب إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى موقع سرت المهندس علي حافظ.

وحضر الاجتماع كذلك مدير مكتب الشركة العامة للمياه بسرت، المهندس سعيد الغرشة، ومندوبين عن قوة تأمين وحماية سرت، ومدير الخدمات بالشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، خالد البقار، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى، جمعة إبريقي، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل.

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