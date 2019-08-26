عمليات الكرامة: الجيش يسيطر على منطقة معسكر القوة الثامنة بغريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة معسكر القوة الثامنة بغريان.

وبين المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “شباب الكرامة داخل غريان” انتفضوا وسيطروا على مقر مديرية الأمن.

وأكد المركز الإعلامي أن قوات الجيش حققت تقدما صوب مدينة غريان وتمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة التشكيلات المسلحة في منطقة بوزيان مبينا أن القوات المسلحة تتجه صوب وسط مدينة غريان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن سلاح الجو تمكن من تدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير لافتا إلى هروب التشكيلات المسلحة في غريان.

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