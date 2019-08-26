وزير التعليم يسمح بدخول الطلاب المتأخرين عن الامتحانات

سمح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل اليوم الاثنين بدخول الطلاب المتأخرين عن الوقت المحدد لامتحانات الشهادة الثانوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها إلى جامعة طرابلس للوقوف على سير الامتحانات تفقد خلالها لجنة سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم استمع خلالها لملاحظات الطلاب على الامتحانات.

وسمح عبد الجليل بدخول بعض الطلبة المتأخرين عن الوقت المحدد كما استمع إلى شكوى أحد أولياء الأمور مؤكداً في حديثه أن الوزارة تهتم بالدرجة الأولى بالطالب الذي هو محور العملية التعليمية وأساسها.

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