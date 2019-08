المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول وحدات التوليد الغازية الاولى والثانية والسادسة في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن العمل جاري على تغذية مدينة بنغازي والجبل الاخضر بالتيار الكهربائي وعودة الشبكة الكهربائية للاستقرار تدريجياً .

