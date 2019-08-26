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بمتابعة مباشرة من القائد العام.. القوات المسلحة تحقق تقدمات جديدة وتتجه إلى وسط غريان

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

غريان-العنوان

بقيادة مباشرة لسير العمليات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر قامت وحدات عسكرية بقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية بتنفيذ المهمة القتالية والخطة المحكمة، للتقدم نحو غريان وتحريرها من قبضة المليشيات وذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات المسلحة قضت على المليشيات التي كانت تتحصن في مواقع لمواجهة هذا التقدم، مشيرة إلى السيطرة على منطقة غوط الريح ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان.

كما أكدت الغرفة تدمير 12 عربة مسلحة تابعة للمليشيات، وذلك أثناء تقدمها إلى وسط غريان للسيطرة عليها.

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة للميليشيات في منطقة بوزيان.

كما أكدت سيطرة وحدات من القوات المسلحة على منطقتي الصلاحات ومروان الواقعتان في ضواحي غريان.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المسلحة أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة غريان وذلك بعد بسط سيطرتها على كل من المغاربة ووادي التفاح الكشالفة وتغرنة، والأخيرة تقع على نحو 9 كيلومترات جنوبي غريان.

كما نفذ سلاح الجو سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع للمليشيات في مناطق مختلفة شمال غريان.

وأظهرت صور تحصلت العنوان عليها تصاعد الدخان الأسود في عدة مواقع جراء استهدافها من قبل سلاح الجو.

وجاءت السيطرة عليها خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية.

 

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • .غريان مقبرة للخوان المفسدين ففى المواجهات المباشرة مع الجيش الوطنى يفروا كالجرذان وهذه المرة لا امن لهم ولا امان فتحرير المدينة بقوة السلاح ودعم الشرفاء من اهالى غريان يريدون تطهير مدينتهم من شر خلق الله وابادتهم تماما هذه المرة حتى لو دخلوا جحورهم سيتم اخراجهم منها وسحقهم تحت الاقدام انتهى الدرس يااغبياء فالسماء هذه المرة تحت سيطرة نسور الجو للجيش الوطنى ولا توجد زبابة طائرة للمليشيات هذه المرة والمعركة محسومة حيث خط امداد المليشياا طويل ويسهل تدميره بالطيران بعيدا عن المناطق السكنية ويستنزف المليشيات بعيدا عن محاور القتال بطرابلس التى ستجد الطريق امامها مفتوحا لوسط طرابلس بعد سحق المليشيات بعيدا فى غريان وسط هزيان قادة المليشيات بدحر طيران الجيش الوطنى بالمكبكبة اشرب من البحر يادحر

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  • اشرب من البحر ياقنونو وانت ترى دحر ونحر المليشيات فالدحر وحده لا يكفى فلا مفر هذه المرة من داخل غريان من الخوان يدفن فيها ومن ياتى من المصاريت لنجدتهم يعود فى تابوت ليدفن فى بلده قضى الامر غريان مقبرة الخوان والمتغطى باردوغان عريان بعد ضربه على قفاه فى مصراطة قام الجيش السورى بمحاصرة قواته فى ادلب وراينا بالامس استقالة 5 جنرالات من الجيش التركى بعد هزيمتهم فى ادلب وتحرير مدينة خان شيخون شين شين مصير من يخون فى غريان طبعا السحق ثم السحق ثم السلخر

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