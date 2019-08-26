بمتابعة مباشرة من القائد العام.. القوات المسلحة تحقق تقدمات جديدة وتتجه إلى وسط غريان

غريان-العنوان

بقيادة مباشرة لسير العمليات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر قامت وحدات عسكرية بقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية بتنفيذ المهمة القتالية والخطة المحكمة، للتقدم نحو غريان وتحريرها من قبضة المليشيات وذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات المسلحة قضت على المليشيات التي كانت تتحصن في مواقع لمواجهة هذا التقدم، مشيرة إلى السيطرة على منطقة غوط الريح ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان.

كما أكدت الغرفة تدمير 12 عربة مسلحة تابعة للمليشيات، وذلك أثناء تقدمها إلى وسط غريان للسيطرة عليها.

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على ما تبقى من مقاومة للميليشيات في منطقة بوزيان.

كما أكدت سيطرة وحدات من القوات المسلحة على منطقتي الصلاحات ومروان الواقعتان في ضواحي غريان.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المسلحة أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة غريان وذلك بعد بسط سيطرتها على كل من المغاربة ووادي التفاح الكشالفة وتغرنة، والأخيرة تقع على نحو 9 كيلومترات جنوبي غريان.

كما نفذ سلاح الجو سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع للمليشيات في مناطق مختلفة شمال غريان.

وأظهرت صور تحصلت العنوان عليها تصاعد الدخان الأسود في عدة مواقع جراء استهدافها من قبل سلاح الجو.

وجاءت السيطرة عليها خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية.

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