التوقيع النهائي لعقد صيانة لطريق اجدابيا – البريقة

قام رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة محمد عبد القادر، رفقة مدير إدارة الطرق والنقل البري، ومدير مكتب رئيس الهيئة، بتوقيع عقد مع شركة الدار البيضاء للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية، وذلك بمقر الهيئة بمدينة شحات.

حيث تم توقيع الاتفاق على صيانة وتعبيد طريق ازدواج أجدابيا – البريقة، بطول ثمانين كيلومتر، والذي سيتم البدء فيه خلال الأيام القادمة، وذلك بعد استكمال الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية الرصف والصيانة.

علما بأن هذه الطريق كانت تعد من أخطر الطرق في البلاد من حيث كثرة الحوادث بها وخطورة المنعطفات بها.

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