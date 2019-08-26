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آخر التطورات العسكرية بمدينة غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدّمت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،بعد ظهر اليوم الاثنين ،آخر التطورات العسكرية بمدينة غريان ،مؤكدة أن كل العمليات العسكرية التي تمت اليوم كانت وفق خُطة مُحكمة ، تم تنفيذ مراحلها الأولى ، ولم يتبقى إلا القليل.
و اضافت أن الوحدات العسكرية تقوم بمطاردة فلول مجموعات الحشد المليشاوي التي قامت بالفرار بإتجاه منطقة الهيرة ، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم ،مشيرة أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها في هذه الأثناء وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان ، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة وعددٌ من المواطنين الآمنين بالمدينة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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