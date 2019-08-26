قدّمت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،بعد ظهر اليوم الاثنين ،آخر التطورات العسكرية بمدينة غريان ،مؤكدة أن كل العمليات العسكرية التي تمت اليوم كانت وفق خُطة مُحكمة ، تم تنفيذ مراحلها الأولى ، ولم يتبقى إلا القليل.

و اضافت أن الوحدات العسكرية تقوم بمطاردة فلول مجموعات الحشد المليشاوي التي قامت بالفرار بإتجاه منطقة الهيرة ، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم ،مشيرة أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها في هذه الأثناء وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان ، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة وعددٌ من المواطنين الآمنين بالمدينة .

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