ترامب والسيسي يعربان عن دعمهما المشترك لاستقرار ووحدة وديمقراطية ليبيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب ناقش «خلال اجتماع مهم» مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في فندق «هوتيل دو بالايز في بياريتس، في فرنسا على هامش قمة الدول السبع «الأزمة في ليبيا».

وأضافت أن السيسي وترامب عبرا خلال اللقاء «عن دعمهما المشترك لاستقرار ووحدة وديمقراطية ليبيا، لتكون قادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين».

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا بحضور قادة مجموعة السبع الكبرى، التي عُـقدت أمس الأحد، لوضع حد للأزمة الليبية والبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.

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وقال السيسي «إن الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص»، حسب ما ذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف: «إن تفاقم الأوضاع في ليبيا وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده».

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