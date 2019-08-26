الإعلام الحربي: القوات المسلحة تقترب من السيطرة على مدينة غريان

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين أن الوحدات العسكرية تقترب الآن من السيطرة الكاملة على مدينة غريان.

وأضافت الشعبة أن الوحدات العسكرية تقوم بمطاردة فلول المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي قامت بالفرار باتجاه منطقة الهيرة ، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم .

وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها في هذه الأثناء وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان ، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة وعددٌ من المواطنين الآمنين بالمدينة .

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن كل العمليات العسكرية التي تمت اليوم كانت وفق خُطة مُحكمة ، تم تنفيذ مراحلها الأولى ، ولم يتبقى إلا القليل من إتمام كافة الخُطة.

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