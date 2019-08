الإعلام الحربي: سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على غريان قريبا

المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش قامت بمطاردة مليشيات الوفاق التي فرت باتجاه منطقة الهيرة، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم .

وأوضحت الشعبة أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة وعددٌ من المواطنين الآمنين بالمدينة .

وأكدت الشعبة أن كل العمليات العسكرية التي تمت اليوم كانت وفق خُطة مُحكمة، وتم تنفيذ مراحلها الأولى، ولم يتبقى إلا القليل من إتمام كافة الخُطة .

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة لمدينة غريان قريبا.

