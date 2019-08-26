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الإعلام الحربي: سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على غريان قريبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش قامت بمطاردة مليشيات الوفاق التي فرت باتجاه منطقة الهيرة، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم .
وأوضحت الشعبة أن الاستخبارات العسكرية تؤدي دورها وتلاحق كل من شارك في مجزرة غريان، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة وعددٌ من المواطنين الآمنين بالمدينة .
وأكدت الشعبة أن كل العمليات العسكرية التي تمت اليوم كانت وفق خُطة مُحكمة، وتم تنفيذ مراحلها الأولى، ولم يتبقى إلا القليل من إتمام كافة الخُطة .
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة لمدينة غريان قريبا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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