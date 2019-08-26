الغزوي يؤكد للعنوان اقتراب القوات المسلحة من السيطرة على غريان

غريان-العنوان

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء مبروك الغزوي في تصريح لصحيفة العنوان اليوم الإثنين إن العمليات العسكرية للقوات المسلحة لازالت مستمرة منذ الصباح، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعد لها، مشيرًا إلى أن السيطرة على كامل غريان أصبحت مسألة وقت.

وأكد الغزوي، أن وحدات من القوات المسلحة بدأت الدخول إلى غريان بهدف إعادة السيطرة عليها.

وتقوم القوات المسلحة، بقيادة مباشرة لسير العمليات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، منذ صباح اليوم بتنفيذ مهمة قتالية لإعادة بسط السيطرة على غريان وتحريرها من قبضة المليشيات.

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