المتوسط:

أكدت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش تقدم الوحدات العسكرية بمحور وادي الربيع .

وأوضحت الغرفة، أنه ” تم السيطرة على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات لجماعات المسلحة”.

The post الجيش يعلن تقدمه بمحور وادي الربيع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية