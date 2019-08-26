حملة أمنية في سرت لمتابعة وصلات المياه غير الشرعية

عقد اليوم الاثنين جهاز استثمار مياه النهر الصناعي اجتماعا مع بلدية سرت لبحث أزمة شح المياه بالمدينة وضواحيها.

وبين مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى الاتفاق على أن تنطلق حملة من الجهات الامنية للمرور على خطوط مسارات منظومة النهر الصناعي بشأن الوصلات الغير الشرعية التي يقوم عدد من المواطنين بعملها واتخاد الاجراءات تجاه المخالفين وخاصة بعد بيان المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برفع الغطاء الاجتماعي عن كل المخالفين.

كما تناول اللقاء تشكيل لجنة من المجلس الاجتماعي سرت وجهازى التنفيذ والاستثمار للتوجه إلى المنطقة الشرقية للتحاور بشأن الامداد المائي وما تشهده مدينة سرت من ازمة مياه كما تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز التنفيدي بقفل صمامات المياه اتجاه المشاريع الزراعية.

وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية منصور دلة ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش ومراقب إدارة التشغيل والصيانة بموقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي على حافظ ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة ومندوبين عن قوة حماية وتأمين مدينة سرت ومدير مكتب الشؤون الادارية والخدمات بالشركة العامة لخدمات المراكز الادارية خالد البقار ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي الوسطى جمعة ابريقى ومشرفي المشاريع الزراعية شرق سرت اهرواة وسلطان والعامرة

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