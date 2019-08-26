جرائم داعش في درنة…الحاجة “مريم” لـ”أخبار ليبيا24″: خطف الإرهابيين ابني وأتمنى أن يكون على قيد الحياة

أخبار ليبيا24- خاص

قصة أخرى تروي ظلم وقسوة وهمجية التنظيمات الإرهابية التي كانت تفتك بكل من يخالف عقيدتهم الفاسدة ويطالب بدولة القانون والعدل.

قصة تظهر مدى معرفة أهالي ليبيا كبيرهم وصغيرهم بخطر التنظيمات الإرهابية وماجلبته على البلاد من دمار، معلنين رفضهم لها سرًا وعلانية، الأطفال الصغار قبل الكبار لأنهم علموا جيدًا أنها شر ووبال على ليبيا.

دون أن نبحث، ففداحة أفعالهم وسلوكهم تشير إليهم – التنظيمات الإرهابية – في درنة لا يمكن أن نجد وصف لهم إلا أنهم مرضى نفسيين قتلت قلوبهم، ووباء كرهه الناس منهم من حاربهم علنًا في أوج قوتهم وسطوتهم وجبروتهم، لم يهاب الموت أو يخاف غدرهم .

ببساطتها ولعثمة لسانها وصبرها رسمت السنين تجاعيد وجهها التي تروي قصص الألم عن الفراق المر دون معرفة مصيره حيا كان أم ميتا بكل عفوية قالت “خطفوا فلذة كبدي، لو كان هو حي راهو يكلم مايتحمل بلانا”.

هكذا بدأت حديثها لنا الحاجة “مريم سعيد” من سكان درنة حي شيحا لها ست أبناء من بينهم “صالح رافع سالم المنصوري ” الذي قالت إنه فقد بتاريخ 15 أكتوبر 2014 ولدي جندي في الشرطة العسكرية خطف على يد التنظيمات الإرهابية في المدينة.

وتضيف الحاجة مريم وعلي فيها ابتسامة ممزوجة بحزن :”صالح كان فارس لا يهابهم وكان يصرح بالعداء للإرهابيين في وسط درنة عمل على سيارته الخاصة لنقل الركاب كان قد علق على زجاجها صورة اللواء المغدور عبد الفتاح يونس واضحة للعيان يحمل تعريفه العسكري معه بكل فخر وبدون خوف ويضع غطاء الرأس العسكري على ( طبلون ) سيارته”.

وتتابع الأم :”كان صالح يمر على استيقافات الدواعش فيطلبون أوراقه الثبوتية وهم ملثمي الوجوه كانت تحز في نفسه وهو العسكري فكان يقول لإخوته هذا ابن عائلة فلان يعرفه حتى وهو يغطي وجهه لأنه يعرف ملابسه وهم من غبائهم يتجولون بملابسهم بيننا نهارا ويغطون وجوههم بنفس الملابس ليلا”.

وأوضحت قائلة :”في يوم من الأيام أوقف في استيقاف وتشاجر معهم وهم مغطي وجوهم فنزل صالح ونزع غطاء الوجه من على أحدهم وعرفه شخصيا في تلك الفترة كانت مثل هذه التصرفات تعني الموت وكنا عندما نلتقي مع المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية يقولون لنا صالح سيسبب لكم مشاكل ويثير الشغب ويضع صورة اللواء عبد الفتاح يونس”.

وأشارت إلى أنهم في تلك الفترة مروا بظروف صعبة وهجر أحد أبنائها خارج درنة لأنه تهجم على تنظيم داعش الإرهابي في مقرهم وعلى الوالي اليمني بسبب اختفاء صالح وكانوا ينتظرون أي لحظة العثور عليه حي أو ميت.

وتقول الحاجة مريم :”أعرف أن أبني لا ينكسر ولا يخاف، كان يقول منذ 1400 سنة نعرف الدين ليأتي هؤلاء الإرهابين بعقيدتهم الفاسدة يعلموننا ديننا، لن يحصل ذلك”.

وتواصل حديثها :”كنا نجهز في تلك الفترة لزواج أبنائي الثلاثة منهم صالح المفقود لكن خطفه حال دون ذلك وبعد فترة زوجت أحدهم لأن الآخر مصاب وصالح مخطوف.

تستطرد في الحديث وتقول :”ذات يوم أحد أبنائي كان واقفًا فحضر إليه مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم “أنصار الشريعة” والشريعة منهم براء وقالوا له أخوك صالح في بنغازي يحارب مع الجيش فرد عليهم “لو كان أخي ماشي لبنغازي ويقاتل أقولها ونحن رافعي الرؤوس يقاتل لأجل الوطن الذي أعادوه أجدادنا بدمائهم ولن نسمح للإرهاب أن يخطفه منا”.

تروي لنا كيف كان أبنائها يتوجهون لأي مقر من مقرات داعش بعد استهدافه من طائرات سلاح الجوي الليبي علهم يعثرون على أخيهم فالدواعش مجرد أن يسمعوا صوت الطائرات يهربون ويتركون مقراتهم، تقول الحاجة مريم.

وتضيف :”سمعت البعض يقولون إن من طرد داعش من درنة هم كتيبة “بوسليم” وهذا غير صحيح “بوسليم هي وجه آخر لداعش” أحدهم يذبح من الأمام والآخر يذبح من الخلف من طرد الدواعش هم شباب درنة وليس كما سوقت بوسليم لنفسها ومنهم أبني مراد الذي أصيب في المواجهات مع داعش.

وتابعت :”أبني مراد أصيب في الساحل الشرقي نهاية عام 2015 وهو مدني انضم مع شباب درنة لمواجهة داعش وتعرض لهجوم بسيارة مفخخة رفقة من معة أصيب على إثرها وأجرى عدة عمليات في المركز الطبي طبرق”.

وذكرت :”بمرور الأيام أحد المحتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي أبلغ أبنائي أن صالح كان محتجزًا معهم وأن بعض ممن كان قائمًا على سجن الدواعش هم من درنة المنتمين للتنظيم الإرهابي وبعضهم تم القبض عليه من قبل القوات المسلحة وهم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة”.

وأكدت قائلة :”بعد تحرير مدينة درنة من الإرهاب قدمنا بلاغًا في البحث الجنائي وكذلك في الشرطة العسكرية وعندما نسمع عن مقبرة جماعية يذهب أبنائي إلى الموقع”.

وقالت الحاجة مريم :”على الدولة أن تهتم بقضايا المفقودين وأن يأخذوا عينات لمقارنتها برفات من وجدوا ممن قامت التنظيمات الإرهابية بخطفهم واغتيالاتهم ابني رجل عسكري وله مواقفه في وقت صمت فيه الجميع أريد وأتمنى أن يكون على قيد الحياة”.

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