الدول السبع تدعو لمؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة كافة الأطراف المحلية والإقليمية

دعت الدول الصناعية السبع الكبرى، في بيان صدر في ختام قمتها في بياريتس في فرنسا مساء اليوم الإثنين، «إلى مؤتمر دولي يشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستويين المحلي والإقليمي» بشأن ليبيا، وفق ما نشرته السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا في البيان دعمها «الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار» و«دعم الحل السياسي كضامن للاستقرار» في ليبيا و«دعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي- ليبي».

والدول الصناعية السبع الكبرى هي: الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.

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