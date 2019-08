المتوسط:

دعا بيان قمة الدول السبع حول إلى ليبيا إلى عقد مؤتمر دولي يشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستوى المحلي و الإقليمي دعم لمجهودات الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي-ليبي.

وأعلن بيان القمة دعم للهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار .

وشدد بيان القمة على دعم الحل السياسي للأزمة الليبية كضامن للاستقرار.

