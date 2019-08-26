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مصارف سبها تستقبل طلبات منحة أرباب الأسر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت أغلب فروع المصارف التجارية العاملة في مدينة سبها وهي (الجمهورية، والتجاري، وشمال إفريقيا، والوحدة)، في استقبال ملفات وطلبات “منحة أرباب الأسر”.

وتتزامن هذه الخطوة مع شروع شركتي الاتصالات “ليبيانا والمدار” في إتمام إجراءات المواطنين بغرض التحقق وربط شفرة الهاتف الشخصي لكل طالب منحة.

واشتكى عدد من زبائن فرع المصرف التجاري الوطني من الازدحام وتوقف منظومة المصرف بشكل متكرر خلال اليوم الواحد، مطالبين بفتح شبابيك إضافية لإتمام إجراءات المواطنين، وافتتاح فروع أخرى في المحلات والمناطق السكنية لتخفيف العبء عن الفرع الرئيسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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