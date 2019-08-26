مدير إدارة التفتيش والمتابعة بصحة المؤقتة يزور درنة

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نوري الفسي، برفقة عضوي التفتيش، زيارة ميدانية إلى درنة، للاطلاع على الأوضاع الصحية في المدينة.

وأوضح الفسي أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، بتفقد المرافق والمنشآت الطبية في درنة، وقد تخلتلها متابعة الأوضاع الصحية في عدد من المرافق، وتفقد آلية تطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية الوزارة لهذا العام.

وأكد مدير إدارة التفتيش أن المرافق الصحية في درنة تعمل بأغلب قرارات الوزارة بشكل صحيح، نظرا لأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في هذه الإدارات والمرافق.

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