“باشاغا” يجتمع مع مساعدة المفوض السامي لشئون اللاجئين

اجتمع وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا مع مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين ، إننا نتعامل مع هذه الظاهرة من منطلق إنساني وهذا عبئ كبير يجب على الدول الأخرى ان تتعاون معنا من أجل تخفيف هذه المعاناة.

وأضاف باشاغا، أنه يحب الا يتم تحميل ليبيا في هذا الشأن أكثر من طاقتها خاصة وأن ليبيا تمر بظروف ليست خافية على أحد ومع ذلك نتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأكمل ، أن الأمم المتحدة قد توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين غير الشرعيين إلي بلدانهم.

