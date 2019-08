المتوسط:

أكد المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق محمد قنونو ، صد تقدم الجيش الليبي تجاه غريان.

وأكمل قنونو، في تصريحات له، أنه ” تم التصدي لمحاولات التقدم نحو المدينة واستعادة السيطرة عليها “.

The post “الوفاق” تعلن تصدي تقدم الجيش تجاه غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية