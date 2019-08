المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابع للجيش اللواء مبروك الغزوي ، أن وحدات الجيش بدأت للدخول إلى غريان ومسألة السيطرة عليها بالكامل مسألة وقت.

وأضاف الغزوي ، في تصريحات صحفية له، أن ” العمليات العسكرية مستمرة منذ الصباح وفق الجدول الزمني المعد لها”.

