“البلاك آوت”.. تعددت الأسباب والأزمة واحدة‎

بات الإظلام التام أو ما يعرف بـ”لبلاك آوت” حلقة من مسلسل طويل اسمه “أزمة الكهرباء” الخانقة يقتحم منازل الليبيين دون أي تحذير أو سابق إنذار، وفي كل مرة تخرج الحكومة على الناس لتبرر وتشرح فيما يعاني المواطن تبعات هذا المسلسل الذي لا تبدو له نهاية في القريب.

وبررت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة “البلاك آوت” الأخير على شرق البلاد وجنوبها بأن عطلاً في الدوائر الناقلة للطاقة وبالتحديد دوائر القوارشة قمينس التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي إلي المناطق الشرقية هو ما تسبب في حالة الإظلام التام في المنطقة الشرقية فجر الاثنين.

أما المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، فقال إنه فور حدوث العطل توجهت فرق الصيانة لتجد قطعا في أسلاك الدائرة الثانية ما تسبب في خروج كلي لمحطة شمال بنغازي عن الخدمة.

ويعد خروج محطة كهرباء شمال بنغازي الذي وقع فجرا ثاني إظلام يحدث في اليوم ذاته، وكان الخروج الأول بسبب خلل في الدائرة الأولى.

أوضحت الهيئة أنه قد تمت الاستعانة بالكهرباء من مصر لإرجاع محطة كهرباء شمال بنغازي للخدمة من جديد، حيث تم رجوع وحدات التوليد في محطة شمال بنغازي فعليا للعمل وسيكون رجوع الكهرباء تدريجيا ليتم بناء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بشكل صحيح.

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