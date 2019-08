“الوفاق” : قوات ” الجيش” انتزعت السيطرة على بعض النقاط العسكرية بالقرب من غريان

المتوسط:

أكد مصطفى المجعي المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق إن عشرة آخرين أصيبوا في الضربات.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني الليبي انتزعت السيطرة على “بعض النقاط العسكرية” بالقرب من غريان التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب من طرابلس، مضيفا أن “قواتنا مازالت تقاتل لصدهم”.

وقال يوسف البديري عميد بلدية غريان لمحطات تلفزيونية محلية إن القتلى والجرحى سقطوا في ضربات جوية استهدفت قوات حكومة الوفاق في الضواحي الجنوبية للمدينة.

وقال الجيش الوطني الليبي إن ثلاث مناطق متاخمة لغريان أصبحت الآن تحت سيطرته وإنه دمر صواريخ من طراز كورنت و12 عربة مدرعة.

