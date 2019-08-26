اليسير: على أهالي مصراتة التكاتف لتخليص المدينة من قبضة الإخوان المسلمين

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني عبدالمنعم اليسير إن مصراتة جزء مهم من ليبيا لا يتجزأ بالرغم من أنها مختطفة منذ 2011 من قبل جماعة الإخوان، مؤكداً أن الجميع يعلم بأن قيادات الإخوان موجودة في مصراته بشكل ممنهج ومدبر بدرجة كبيرة من الدقة.

اليسير أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن أول كتيبة من المتشددين المتطرفين تم تكوينها في ليبيا بعد 17 فبراير هي كتيبة الفاروق التي ضمت عدد من منتسبي تنظيم القاعدة في مصراته ومن كان السبب الأساسي، معتبراً أن المغذي لبناء داعش في سرت هي كتيبة الفاروق والمتطرفين في مصراته.

ولفت إلى أن ما حدث في مصراته من إختطاف مماثل لما حصل بكل المدن الأخرى سواء المدن الصغيرة التي بها مليشيات كان يقف خلفها جماعات متطرفة شجعتها على التواجد كما شجعت مليشيات مصراته و الشخصيات المنفلتة التي سببت الكثير من الكوارث كصلاح بادي لضرب النسيج الإجتماعي.

واضاف :”جماعات الإخوان و المتطرفة لايقومون بالعمليات مباشرة لكن يوظفون الشخصيات لتنفيذ مآربهم و هذا شيء شاهدناه في المؤتمر ولجنة الأمن القومي من كان يدفع بالهجوم على بني وليد هو صلاح بادي، جماعة الإخوان هي وراء كل ما يحدث حتى صنعوا القيادات المليشياوية و جماعة المقاتلة واختطفت بها المدينة، كان لي علاقة مع صلاح بادي و استغرب من كل الأمور التي عملها لأنه عندما اتيت لاتكلم معه بصفة شخصية وجدته رجل طيب و بسيط جداً ومتفهم أنا متأكد أن هناك من يستعمله كموقد للثورة فهو مضطرب و متقلب”.

كما يرى أن جميع تصرفات جماعة الإخوان كانت تستعمل بالخفاء شخصيات ليست لها إنتماء مباشر لجماعة الإخوان المسلمين كشخصيات لها دافع وطني أو ثوري وأخرى بسيطة من السهل إستعمالها والدفع بها، مؤكداً ان إتفاق الليبيين ينتج عنه دولة واستقرار وأجهزة أمنية بالإضافة لسيطرة لا تسمح لأي جهة تنفيذ مآربهم و برامجهم.

وقال :”أتذكر في فترة مبكرة من المؤتمر الوطني دعاني الصديق الكبير في مزرعته وكان هناك قيادي من جماعة الاخوان لا أتذكر اسمه لكن كنت استمع بدقة و بانتباه كبير ما بين شخصين على علاقة مصراته بالأخوان و قال هذا الإخواني أن مصراته مهمة جداً للإخوان لذلك اصروا على أن يكون المرشد و صوان و غيره من مصراته لأن فيها قوة يعتمدون عليها والحديث كان واضح أن به إختطاف وإهتمام كبير لمصراته”.

وعن دور عبد الرحمن السويحلي في صدور القرار رقم 7 علق معتبراً أنه كان من أهم ألاسباب في خروج القرار والدافع به فمن وجهة نظره كانت عبارة عن ثورة مضادة وكل هؤلاء المتشددين يدفعون بذلك.

ونوّه إلى أن الإخوان تعاملوا مع القضية الليبية منذ أول يوم بإستراتيجة و تخطيط بداية من مجلس إنتقالي للمؤتمر الوطني العام وإستخدام مصراتة والزاوية كقوة عسكرية وغيرها من المدن الليبية، لافتاً إلى اهمية أن يدرك الشعب الليبي ويركز على العدو الاساسي فجيمع من جزوا بهم في هذه المليشيات هم ضحايا مؤامرة الإخوان و الجماعات الإرهابية لذلك يجب التمسك بهذه الرؤيا لعدم السماح للإخوان بالاستمرار في إختطاف هؤلاء الشباب البسطاء وتجنيدهم ضد الدولة الليبية.

وشدد على أن الكثير من نشطاء التيار المدني في مصراته يعتبرون المدينة مختطفة وكل من يقف في صف الوطن لا يستطيع التعبير عن رأيه والدليل إغتيال عميد بلدية مصراته، مشيراً إلى أن الجماعات المنتفعة لن تسمح للتيار المدني بالتواجد مع الدولة الليبية و القوات المسلحة لهذا المدينة مختطفة وهناك من يقوم الآن بالتواصل بسرية مع القيادة العامة عن طريق وساطة ليجدوا مخرج من المأزق الذي تشهده المدينة.

اليسير كشف أن الجرائم التي قامت بها المليشيات والمجموعات طالت أغلبية القبائل الليبية، داعياً أهالي مصراتة للتكاتف من أجل تخليص المدينة من القبضة التي تسببت في هذه الكوارث الإجتماعية بالبلاد ولرأب الصدع لأن الكارثة التي حصلت سببها الإخوان وهذه المجموعات لتدمير النسيج الإجتماعي.

ووصف الدم الليبي بـ”المنصهر”الذي ليس له علاقة بالفتنة التي تبث الآن لتقسيم المجتمع الليبي و غيره لأن من صنع هذه الفتنة يريد أن يفتت ليبيا لينهيها وعلى الليبين الإنتباه لما يحدث، مضيفاً”الزيقرا مجرم وليس قيادي وهؤلاء شباب مساكين تم الجناية عليهم وجدوا بيئة إجرامية لهم حتى يترعرعوا فيها”.

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