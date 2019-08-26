الجزء الأخير/ لأول مرة.. عائلة من درنة تسرد قصة محاربتها للإرهاب

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عجبة صالح الشاعري فتاة ليبية في مقتبل العمر لم تتجاوز عقدها الثاني لكنها استطاعت رغم ذلك أن تضع نفسها مع الذين قاوموا الإرهاب في درنة.

عند سيطرة التنظيمات الإرهابية على درنة وقف العديد من أهلها في مواجهتها بشتى الطرق والوسائل المتوفرة لديهم آنذاك.

وعلى الرغم من حداثة سنها وشغفها وتطلعها لحياة جميلة لم تفكر “عجبة” سوى في مشاركة أسرتها في الدفاع عن حياتها وعن مدينتها.

تقول “عجبة”: “قبل أن أخرج برفقة أبي وأمي لجلب أجهزة وأسلحة ذخيرة أبلغاني أننا سنخرج من درنة ونجلبها وأنني سأرافقهم ويجب ألا أبلغ أحدًا بذلك، لأن ذلك خطر على حياتنا”.

وتضيف، “خرجنا وبيدي وضعت شحنة الأسلحة مع والدي في السيارة لم ينتابني الخوف في لحظة آنذاك، ربما كنت سأخاف لو أن أبي ذهب وحده لكن بوجودنا معه أحس أننا سنكون بأمان”.

تتابع: “في ذلك الوقت كنت أدرس في الصف الثاني الثانوي، وذقنا خلال تلك الفترة التهجير ومرارة أن تترك المكان الذي عشت فيه وتربيت فيه؛ فدرنة هي النفس والروح مدينة لها طعم آخر لوثه الإرهاب”.

وتقول: “بعد استكمالنا عملية شحن الأسلحة، ورد اتصال إلى والدي يحذره من أن “كتيبة بوسليم” تترصد له عند مدخل درنة الغربي، وأن عليه ألا ينقل الأجهزة والأسلحة في سيارته، وعليه فقد مر أبي على صديق له لنقلنا برفقة زوجته أنا وأمي والشحنة، على أن يتبعنا هو بسيارته”.

وبالفعل، تقول عجبة، عدنا إلى درنة، وعند وصولنا إلى بوابة المدخل الغربي كان عناصر “بوسليم” يترصدون لأبي. كان الموقف صعبًا وكنت أترقب دخول أبي خلفنا”.

وتضيف، “كان مرورنا من البوابة سهلًا، غير أنهم أوقفوا أبي وقاموا بتفتيش سياراته لكنهم لم يعثروا على شيء بحوزته؛ فقد كانت الشحنة بحوزتنا نحن”.

وعند سؤالها عن هذا الموقف البطولي، تقول عجبة: “كنت أتمنى أن أخبر أهلي وجيراني وصديقاتي بذلك، غير أني التزمت الصمت ولم أبح لأحد بذلك”.

وتضيف في ابتسامة، قائلة: “لكني كنت استعرض بطولتي مع على أخي “عبدالرؤوف”.

لم تمض أيام على عملية تهريب الأسلحة تلك التي قامت بها “عجبة” وأسرتها، حتى اعتقل عناصر “بوسليم” والدها بعد أن ترصدوا له أثناء مروره من إحدى الطرق.

وعندما استحضرنا مع “عجبة” لحظات القبض على أبيها، قالت وقد تخللت نبرات صوتها بحة في تلك اللحظة وبكت: “كانت أصعب أيام. لم أكن أتوقع أن أرى أبي حيًا ولا أنسى عندما أخرج للمرة الثانية من درنة، إنها لحظات قاسية أن تكون مبعدًا في وطنك. إنه شعور مرير جدًا”.

وتضيف، “الحمد لله بدخول الجيش تحررت درنة وعادت إلى الوطن”.

واستطاع الجيش الوطني تخليص درنة “السليبة” آنذاك من الإرهابين الذين قدموا إليها من دول أخرى وجثموا فوقها لسنوات، وأصحبت الحياة تدب في المدينة شيئًا فشيئا.

وبين الابتسامة والدموع شعرت “عجبة” بالفرح، لما لا وقد استطاعت بعد طرد الإرهابيين من مدينتها أن تعود لحياتها الطبيعية، وأن تكمل دراستها.

“عجبة” هي الآن طالبة بالسنة الأولى بكلية الهندسة بجامعة عمر المختار فرع درنة.

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