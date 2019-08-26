ماكرون: لندن وباريس تعدان لمؤتمر حول ليبيا بمشاركة الاتحاد الأفريقي

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد قريبا، مؤكدا أن مجموعة الدول السبع الكبرى، تدعم خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الدول السبع، التي أختتمت أعمالها اليوم الاثنين، في فرنسا، أن الجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل لليبيا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا.

وكشف ماكرون، عن الإعداد لمؤتمر دولي بشأن ليبيا سيتم الإعداد له خلال الأسابيع القادمة في باريس ولندن وبمشاركة الاتحاد الإفريقي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا