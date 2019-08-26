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ماكرون: لندن وباريس تعدان لمؤتمر حول ليبيا بمشاركة الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد قريبا، مؤكدا أن مجموعة الدول السبع الكبرى، تدعم خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الدول السبع، التي أختتمت أعمالها اليوم الاثنين، في فرنسا، أن الجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل لليبيا،  وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا.

وكشف ماكرون، عن الإعداد لمؤتمر دولي بشأن ليبيا سيتم الإعداد له خلال الأسابيع القادمة في باريس ولندن وبمشاركة الاتحاد الإفريقي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذه عبارة عن محاولات فاشلة من بعض الزول العربية مثل السودان ومصر وتونس وبعض المعارضين الجزائريين مع الاتحاد العالمي لكرة القدم لضمان تمويل ماس العالم في قطر و لوضع أيديهم على المسار السياسي والاقتصادي الليبي وخاصة ان ليبيا في مرحلة بناء ما هدمته طائراتكم وجنودكم وطبعا الداعم الأكبر هو الإمارات وقطر ومصر – وهذا الشيء من الصعب حدوثه الا بعد التنسيق الداخلي بين الادارات الحكومية والمشايخ والأعيان الليبيين ، وخاصة ان إطلاق النار لم يتوقف من الجهة الشرقية الطامعة بدخول العاصمة والتي يأتي منها عدوان غير طبيعي على مل خطوة إيجابية تقوم بها العاصمة طرابلس – هذه شءون داخلية للدولة الليبية ولا يستطيع احد التدخل فيها حتى لا تزداد من تازم الأمور .

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