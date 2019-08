“الوفاق” تعلن مقتل 8 من قواتها وتعلن صد هجوم ” الجيش” في غريان

المتوسط:

قال مصطفى المجعي المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق لفرانس برس ان ” قوات ( الجيش) تسللت إلى بعض مناطق ضواحي غريان، وحاولت التقدم مدعومة بغطاء جوي لطائرات بدون طيار بهدف السيطرة على المدينة”.

وأضاف “تمكنت قواتنا ووفقا لعمليات عسكرية منظمة وبدعم جوي من قبل سلاح الجو من صد الهجوم وأفشلته”، مشيرا إلى “ملاحقة الفلول الهاربة إلى بعض المناطق المحيطة”

وعن الخسائر جراء الاشتباكات، قال “خسرنا 8 من عناصر وحداتنا اضافة الى عشرة جرحى”.

